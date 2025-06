Hostess abusata | Il sindacalista va riprocessato

Un caso che scuote il mondo del lavoro e della giustizia: una hostess abusata e un sindacalista da riprocessare, con la Cassazione che chiarisce come il ritardo nel manifestare dissenso non escluda la violenza sessuale. La giurisprudenza, ferma e chiara, sottolinea che la sorpresa e l’impossibilità di difendersi sono elementi determinanti. Una sentenza che ribalta le convinzioni e invita a riflettere sulla reale portata delle emozioni e delle reazioni in situazioni di abuso.

Il “ritardo nella reazione della vittima”, ossia “nella manifestazione del dissenso”, è “irrilevante ai fini della configurazione della violenza sessuale”. E su ciò “la giurisprudenza è netta”, perchĂ© la “sorpresa” di fronte all’abuso “può essere tale da superare” la “contraria volontà ”, ponendo la vittima nella “impossibilitĂ di difendersi”. Lo scrive nelle sue motivazioni la Corte di Cassazione che, dopo il ricorso del sostituto procuratore generale di Milano, Angelo Renna, ha disposto l’11 febbraio un processo d’appello bis per l’ex sindacalista della Cisl accusato di abusi su una hostess in forze a Malpensa, e che era stato assolto in primo grado e poi in appello perchĂ©, dicevano i giudici, lei in “30 secondi” avrebbe avuto il tempo necessario per opporsi alle molestie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Hostess abusata: "Il sindacalista va riprocessato"

