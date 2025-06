Host 2025 novità e tendenze dell' ospitalità e del fuoricasa a Milano e in Arabia

Se siete pronti a scoprire le novità e le tendenze più innovative nel settore dell'ospitalità e del fuoricasa, non potete perdervi l’appuntamento con Host 2025. La manifestazione leader mondiale, che ritorna a Milano dal 17 al 21 ottobre, si apre a nuove frontiere con la prima edizione internazionale a Riyadh, dal 15 al 17 dicembre. Un’occasione unica per immergersi in un mercato in costante evoluzione, tra tecnologia, innovazione e creatività, dove l’Italia continua a essere protagonista.

