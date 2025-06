Hortus conclusus venerdì 20 giugno il primo appuntamento con Laura Pigozzi

Venerdì 20 giugno, nel suggestivo giardino del centro O.A.M.I. di Borgo San Jacopo, si apre la seconda edizione di Hortus Conclusus con una serata imperdibile. Protagonista sarà Laura Pigozzi, psicanalista e saggista di grande spessore, pronta ad esplorare il tema degli "amori..." in un confronto ricco di profondità e riflessione. Non perdere questa occasione di immergerti in un dialogo tra mente e cuore, che promette di sorprenderci e arricchirci.

Venerdì 20 giugno, alle 21.30 nel giardino nel giardino del centro O.A.M.I. di Borgo San Jacopo, primo appuntamento con la seconda edizione della rassegna Hortus Conclusus. Protagonista la psicanalista e saggista Laura Pigozzi. Al centro dell'incontro il delicato e attualissimo tema degli "amori.

