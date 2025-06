Homelander non è ispirato solo a trump secondo l’attore della serie the boys

Homelander, il potente e inquietante supereroe di The Boys, non sarebbe ispirato solo a Donald Trump, come suggerito dall’attore Anthony Starr. La sua complessità va oltre una semplice parodia politica, riflettendo anche tematiche di potere, corruzione e manipolazione che risuonano con molteplici figure storiche e culturali. Scopriamo insieme le sfumature che rendono questo personaggio un simbolo universale di potere abusato e ambiguità morale.

La serie televisiva The Boys, trasmessa su Prime Video dal 2019, ha conquistato un vasto pubblico grazie alla sua rappresentazione cruda e satirica del mondo dei supereroi. Tra i personaggi più iconici figura Homelander, interpretato da Anthony Starr, la cui performance ha suscitato numerosi dibattiti riguardo alle fonti di ispirazione dell'attore. In questo approfondimento si analizza la natura della sua interpretazione, le influenze storiche e politiche che hanno contribuito a creare il personaggio, nonché il ruolo della serie come strumento di critica sociale.

