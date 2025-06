Hojlund si avvicina all’Inter? Il Manchester United punta un attaccante – SM

Rasmus Hojlund si avvicina all’Inter, ma il Manchester United non è disposto a cedere facilmente il suo giovane attaccante, puntando invece a confermarlo nel suo roster. La trattativa si fa incandescente, con l’Inter che monitora attentamente la situazione per rinforzare il reparto offensivo. Lo scenario si complica, ma l’interesse resta vivo: quale piega prenderà questa intricata sfida di mercato? La risposta si svelerà nelle prossime settimane.

Rasmus Hojlund è uno dei due attaccanti che segue l’Inter per il reparto della prossima stagione. Il Manchester United per ora non apre al prestito, ma potrebbe arrivare una soluzione secondo Sport Mediaset. APERTURA? – Il Manchester United sta facendo colpi grossi in attacco e continua a volerli fare nonostante la presenza di Joshua Zirkzee e Rasmus Hojlund. Il giocatore ex Bologna è un punto fermo nelle idee dell’allenatore Ruben Amorim, mentre il compagno danese è in uscita da tempo. Una trattativa in entrata potrebbe peggiore la situazione del calciatore attenzionato in particolare dall’ Inter. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Hojlund si avvicina all’Inter? Il Manchester United punta un attaccante – SM

Manchester United, Amorim lancia l’allarme: «Stiamo perdendo la sensazione di essere un grande club; è la cosa peggiore che può capitare» - Dopo la deludente sconfitta contro il West Ham, Ruben Amorim, allenatore del Manchester United, ha espresso preoccupazione per la direzione della squadra.

#Hojlund ha voglia di rientrare in Italia, gli piace non poco l'opzione Inter: bisogna avvicinarsi agli accordi con il Manchester United, serve pazienza Pedullà Vai su X

Tutto su #Hojlund e #Bonny, quindi. L’#inter ha deciso che saranno loro due gli obiettivi primari del calciomercato per ciò che riguarda il reparto offensivo. Entrambi i giocatori hanno detto si. Ora va trovato l’accordo con #ManchesterUnited e #Parma. Vai su Facebook

