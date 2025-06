Hojlund piace all’Inter | apertura del giocatore ma serve pazienza – SI

L'Inter tiene sotto controllo il mercato degli attaccanti, con occhi puntati su Rasmus Højlund del Manchester United. Il talento danese, ex Atalanta, avrebbe espresso interesse a tornare in Italia, alimentando le speranze dei tifosi nerazzurri. Tuttavia, la trattativa richiede pazienza e strategia. Mentre negli Stati Uniti si prepara il primo atto del Mondiale per Club, in casa Inter si pianifica il futuro e si valuta con attenzione ogni mossa di mercato.

Nel mentre negli Usa si pensa alla prima partita del Mondiale per Club, in casa Inter si pensa anche al mercato estivo. A metà tra Bonny, del Parma, e l’interesse concreto per Hojlund. INTERESSE – L’Inter continua a monitorare il mercato degli attaccanti e guarda con interesse alla situazione di Rasmus Højlund, attualmente al Manchester United. L’attaccante danese, ex Atalanta, avrebbe manifestato gradimento per un ritorno in Italia, aprendo concretamente alla possibilità di vestire la maglia nerazzurra. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato, Højlund vedrebbe di buon occhio l’ipotesi Inter, nonostante nelle ultime settimane sia stato accostato a diversi club di Serie A. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Hojlund piace all’Inter: apertura del giocatore, ma serve pazienza – SI

