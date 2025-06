Hojlund Inter ora il colpo è più vicino | decisiva questa mossa del Manchester United

L’affare Hojlund tra Inter e Manchester United si fa sempre più caldo: il club inglese pronto a investire 60 milioni di euro per Bryan Mbeumo, segnando un decisivo passo avanti nella corsa all’attaccante danese. Questa mossa potrebbe rivoluzionare il mercato e avvicinare i nerazzurri al grande colpo. La sfida tra i giganti del calcio europeo entra nel vivo, lasciando gli appassionati con il fiato sospeso: il futuro di Hojlund si deciderà nelle prossime ore.

Hojlund Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante danese del Manchester United nel mirino dei nerazzurri per il reparto offensivo. Le possibilità dell’ Inter di arrivare a Rasmus Hojlund aumentano sensibilmente secondo quanto riportato da SportMediaset. Il Manchester United, infatti, è pronto a investire 60 milioni di euro per Bryan Mbeumo, talento del Brentford che viene considerato il profilo ideale per rinforzare l’attacco dei Red Devils. L’eventuale via libera alla partenza dell’esterno camerunense aprirebbe le porte a un’uscita di Hojlund, che ha chiuso una stagione tra luci e ombre a Old Trafford. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Hojlund Inter, ora il colpo è più vicino: decisiva questa mossa del Manchester United

Calciomercato Inter LIVE: Si accelera per David, Leoni e Bonny nel mirino, iniziati i contatti con il Manchester United per Hojlund - Il calciomercato dell'Inter è in pieno fermento: si accelerano le trattative per David Leoni e Bonny, mentre i contatti con il Manchester United per Hojlund sono già avviati.

#Hojlund ha voglia di rientrare in Italia, gli piace non poco l'opzione Inter: bisogna avvicinarsi agli accordi con il Manchester United, serve pazienza Pedullà Vai su X

Tutto su #Hojlund e #Bonny, quindi. L’#inter ha deciso che saranno loro due gli obiettivi primari del calciomercato per ciò che riguarda il reparto offensivo. Entrambi i giocatori hanno detto si. Ora va trovato l’accordo con #ManchesterUnited e #Parma. Vai su Facebook

