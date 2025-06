Hockey ghiaccio i gironi delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 L’Italia evita USA e Canada

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 promettono emozioni uniche nel torneo di hockey su ghiaccio maschile. La recentissima esclusione della Russia ha rivoluzionato i gironi, spostando l’Italia dal Gruppo A al B, dove troverà Finlandia, Svezia e Slovacchia. Un cambiamento che accelera l’adrenalina e rende questa competizione ancora più avvincente. Scopriamo insieme tutte le novità e le sfide che aspettano gli atleti in questa edizione speciale.

La mancata riammissione delle Russia alle competizioni internazionali ha portato ad uno stravolgimento dei gironi del torneo di hockey ghiaccio maschile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 rispetto a quelli annunciati a fine 2023. L’Italia, inizialmente inserita nel Gruppo A con Canada, Svezia e Svizzera, giocherĂ invece nel Gruppo B con Finlandia, Svezia e Slovacchia. Nel Gruppo A, invece, si affronteranno Canada, Cechia, Svizzera e Francia, infine nel Gruppo C scenderanno sul ghiaccio Stati Uniti, Germania, Lettonia e Danimarca. Il torneo di hockey su ghiaccio maschile di Milano Cortina 2026 andrĂ in scena dall’11 al 22 febbraio in due differenti location: la Milano Santa Giulia Ice Hockey Arena, con 14000 posti a sedere, e la Milano Rho Ice Hockey Arena, con 5700 posti a disposizione. 🔗 Leggi su Oasport.it