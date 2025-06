Ho visto cosa faceva alla bambina Madre e figlia trovate morte spunta il testimone oculare

Una scoperta scioccante scuote la capitale: tra le sterpaglie di Villa Pamphili viene ritrovata una bambina, forse di nome Aurora, con un vestitino rosa fiorellini. Nessuno ne aveva denunciato la scomparsa, e ora un testimone oculare rivela un dettaglio cruciale: il 5 giugno, alle 18.12, ha visto la piccola in braccio a un uomo. Un mistero che si infittisce, e che chiede giustizia.

Un vestitino rosa a fiorellini. È questo l’unico fragile segno rimasto di una bambina che forse si chiamava Aurora. Aveva meno di un anno e il suo corpo è stato ritrovato abbandonato tra le sterpaglie di Villa Pamphili, a Roma. Nessuno ne aveva denunciato la scomparsa. Nessuno sembrava cercarla. A ricostruire le ultime ore della sua vita è un testimone, che il 5 giugno, alle 18.12, in largo Benedetto Cairoli, la vede in braccio a un uomo barcollante, con una bottiglia di vino in mano. L’uomo è Francis Kaufmann, conosciuto anche come Rexal Ford. “L’ha appoggiata su uno scooter in sosta come fosse un peso di cui liberarsi”, racconta il testimone al Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it