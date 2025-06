Ho vinto io i 35 milioni Vincita record al Superenalotto il fortunato rompe il silenzio | cosa farà

Il mistero è svelato: un fortunato giocatore di Desenzano del Garda ha conquistato il record di 35 milioni di euro al Superenalotto, cambiando per sempre le sue sorti. Dopo tre notti insonni e un'emozione incontenibile, rompe il silenzio per condividere la sua incredibile storia di fortuna e speranza. Ma cosa farà ora con questa somma da sogno? La risposta è tutta da scoprire.

Per tre notti non ha chiuso occhio, sconvolto dalla felicità per un evento che ha cambiato radicalmente la sua vita. Il 22 maggio, nella Tabaccheria Bocchio Eleonora di via Durighello a Desenzano del Garda (Brescia), un fortunato giocatore ha centrato un Jackpot da 35 milioni e 415 mila euro al Superenalotto. L’accredito, come previsto dal regolamento, avverrà entro il 91° giorno solare dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale: quindi, il 21 agosto. Intanto, il vincitore ha già portato a termine tutte le procedure di ritiro del premio e ha deciso, in via del tutto eccezionale, di raccontare la propria storia e le emozioni vissute. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it