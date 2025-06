Ho un tumore al sangue e mi resta un anno di vita Ho creato un mio avatar così mio figlio potrà parlare con me quando sarò morto | la storia di Peter Listro e della resurrezione artificiale

In un mondo in cui la tecnologia apre nuove porte all’immortalità digitale, la storia di Peter Listro ci invita a riflettere sul potere delle parole e della memoria. Con un avatar creato per parlare con il suo amato figlio dopo la sua scomparsa, Listro dimostra che anche nel momento più difficile, l’innovazione può offrire conforto e speranza. È fantastico pensare come la narrativa digitale possa trasformare il nostro modo di affrontare la fine, rendendo eterno ciò che amiamo.

Anche la resurrezione artificiale (digitale) è servita. La storia di Peter Listro, raccontata dal New York Times, sta facendo il giro del pianeta web. L’uomo è affetto da un tumore al sangue e i medici gli hanno detto che avrà al massimo un anno di vita. Listro ha così passato ore seduto in poltrona a rispondere a domande sulla sua vita dall’infanzia alla sua famiglia. Davanti a lui era seduta un’operatrice di StoryFile, società specializzata nel raccogliere informazioni sui moribondi (o chi vuole prestarsi al servizio) per poi costruire un avatar che apparirà magicamente una volta che l’umano non è più in vita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho un tumore al sangue e mi resta un anno di vita. Ho creato un mio avatar così mio figlio potrà parlare con me quando sarò morto”: la storia di Peter Listro e della “resurrezione artificiale”

In questa notizia si parla di: vita - tumore - sangue - anno

Tumore alla mammella, introdotta una tecnica innovativa che punta alla qualità della vita - LECCE – Una nuova era per il trattamento del tumore alla mammella: la mastectomia endoscopica videoassistita.

La nuova Residenza AIL per pazienti ematologici, inaugurata a febbraio, ha già ospitato 7 pazienti affetti da un tumore del sangue. Attualmente tutti i 6 appartamenti sono occupati da persone che hanno scelto Milano per intraprendere un percorso di cure in u Vai su Facebook

“Ho un tumore al sangue e mi resta un anno di vita. Ho creato un mio avatar così mio figlio potrà…; Un uovo per la vita, la campagna di Pasqua di AIL; «Un uovo per la vita», contro i tumori del sangue.

Leucemia e tumori del sangue: sintomi, quali sono e come si riconoscono - Ogni anno sono circa 32mila gli italiani che si ammalano di un tumore del sangue, che in due terzi dei casi colpisce persone con più di 65 anni ... Da corriere.it

Tumori del sangue, nuove terapie promettono più anni di vita e meno trasfusioni - Lo dimostrano i dati presentati in apertura del congresso della Società europea di ematologia (Eha), in corso a Milano. ilsole24ore.com scrive