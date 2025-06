Ho rischiato di esplodere nella sauna con le fiamme alte oltre dieci metri | orrore e paura per l’influencer australiana Dominique Elissa

Ho pensato: “Se questa volta non posso uscire, sarà l’ultima volta.” Un incidente incredibile e spaventoso ha rischiato di trasformarsi in tragedia per Dominique Elissa, influencer australiana molto seguita sui social. La sua testimonianza drammatica ci ricorda quanto possa essere sottile il confine tra sicurezza e rischio nelle situazioni quotidiane. La sua storia, condivisa con coraggio, ci invita a riflettere sull’importanza della prudenza in ogni momento.

Una fatalità scongiurata per una manciata di minuti. La vicenda che vede coinvolta una influencer australiana ha dell’incredibile: per una casualità ha evitato di finire vittima dell’esplosione di una sauna. La donna, Dominique Elissa, è molto conosciuta in Australia con la pagina Instagram che conta più di 280mila followers. Proprio tramite i social, l’influencer ha voluto raccontato la disavventura che le è quasi costata la vita. “Ho pensato: preparo la cena velocemente e poi entro tra 40 minuti, che è quello che si fa per molte saune. Le si lascia riscaldare'” – ha raccontato Elissa in un video pubblicato su TikTok – “Ho finito di cenare e stavo per indossare il costume per entrare nella sauna quando ho sentito ‘Boom’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

