Ho nuotato contro la corrente ero stremato | il racconto di Federico Ottaviano disperso in mare per 20 ore

Nel cuore del mare, Federico Ottaviano ha sfidato la natura, nuotando contro la corrente per 20 ore. La sua forza di volontà e il coraggio incredibile lo hanno portato a tornare a riva, chiedendo aiuto e lasciando tutti senza parole. Una testimonianza di resistenza e determinazione che ci ricorda quanto il desiderio di sopravvivere possa superare ogni limite. Continua a leggere…

Il racconto di Federico Ottaviano, il veterinario siciliano rimasto per 20 ore disperso in mare. Il 67enne è riuscito a tornare a riva con le sue forze e a chiedere aiuto. È stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ambulanza all'ospedale di Modica dove è stato sottoposto ad accertamenti: "Ho fatto uno sforzo notevolissimo, sono uscito dall'acqua stremato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

