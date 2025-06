Ho fornito a Matthew Perry la ketamina prima che morisse | il dottor Salvador Plasencia si dichiara colpevole e rischia fino a 40 anni di carcere

Una tragica svolta scuote il mondo dello spettacolo e della medicina: il dottor Salvador Plasencia si è dichiarato colpevole di aver fornito ketamina a Matthew Perry, portando alla sconvolgente notizia della sua morte accidentale. Con rischi fino a 40 anni di carcere, questa vicenda mette in luce i pericoli nascosti dietro l’abuso di sostanze illegali e le conseguenze devastanti che ne derivano. La verità emerge, ma il dolore resta vivo.

Alla fine il dottor Salvador Plasencia si è dichiarato colpevole per aver fornito ketamina all’attore di “Friends” Matthew Perry, nelle settimane precedenti alla sua morte. Perry è morto per overdose accidentale il 28 ottobre 2023, aveva 54 anni. La notizia è stata resa pubblica dai procuratori federali degli Stati Uniti. Plasencia si dichiarerà colpevole di quattro capi di imputazione per distribuzione illegale di ketamina, sostanza anestetica usata anche per trattare la depressione in ambito clinico, ma da tempo al centro di un controverso uso ricreativo. La dichiarazione di colpevolezza, attesa nelle prossime settimane, potrebbe comportare una condanna fino a 40 anni di carcere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it