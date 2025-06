Henrique Inter l’infortunio di Dumfries apre le porte al brasiliano | possibile partenza dal primo minuto contro il Monterrey?

L’infortunio di Dumfries ha aperto le porte a Henrique, pronto a esordire con l’Inter contro il Monterrey. Il talento brasiliano, appena arrivato dal Marsiglia, si prepara a conquistare i tifosi nerazzurri nella partita più importante della stagione. Con la sfida del Mondiale per Club alle porte, Chivu valuta seriamente di schierarlo dal primo minuto, puntando sul suo potenziale per scrivere un nuovo capitolo nella storia dell’Inter.

Henrique Inter, pronta una maglia da titolare per il nuovo innesto nerazzurro: le ultime. In casa Inter, il recente infortunio di Denzel Dumfries ha creato una situazione che potrebbe favorire Henrique, il promettente talento brasiliano acquistato dal Marsiglia. Con la partita imminente d’esordio del Mondiale per Club contro il Monterrey, Chivu sta prendendo in considerazione la possibilità di schierare Henrique dal primo minuto. DAL CORRIERE DELLO SPORT – «C’è più da scoprire, invece, attorno a Luis Henrique, esploso solo nell’ultima stagione, ma con qualità che, nella rosa nerazzurra, latitano, ovvero dribbling e uno contro uno. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Henrique Inter, l’infortunio di Dumfries apre le porte al brasiliano: possibile partenza dal primo minuto contro il Monterrey?

