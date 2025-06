Helena Prestes fa un appello per Justin Bieber | Potrebbe finire davvero male

Helena Prestes, ex finalista del Grande Fratello e modella, si schiera pubblicamente per Justin Bieber, preoccupata per il suo recente crollo emotivo. Con un messaggio appassionato, invita a riflettere sulla sua fragile condizione, evidenziando i rischi di un’escalation che potrebbe avere conseguenze gravi. La sua voce si aggiunge al coro di chi spera in un intervento tempestivo, perché la salute mentale di Bieber non può essere trascurata.

La modella ed ex finalista del Grande Fratello interviene pubblicamente per esprimere la sua preoccupazione verso il cantante canadese, protagonista di un nuovo crollo emotivo. Helena Prestes torna a far parlare di sé con un messaggio accorato rivolto a Justin Bieber, reduce da giorni turbolenti tra sfoghi social e scontri con i paparazzi. L'ex finalista del Grande Fratello ha espresso la sua preoccupazione per lo stato mentale della popstar, mentre sui social ha rassicurato i fan sulla sua relazione con Javier Martinez. La preoccupazione di Helena Prestes per la salute mentale del cantante La modella brasiliana si è mostrata visibilmente scossa per Justin Bieber, al centro delle cronache per un momento personale particolarmente turbolento.

