Helena in Sardegna con la famiglia di Javier mentre un suo sogno diventa realtà

Helena Prestes, in Sardegna con la famiglia di Javier Martinez, sta vivendo un momento di pura felicità, mentre il suo sogno si sta finalmente realizzando. Dopo settimane di alti e bassi, tra gossip e tensioni, la coppia ha ritrovato la serenità, rafforzando il loro legame. Ora, per Helena, è il momento di consolidare i legami con la famiglia di Javier e di continuare a scrivere insieme il loro bellissimo capitolo.

Helena Prestes e Javier Martinez continuano a viversi i loro forti sentimenti ormai lontani dalla Casa del Grande Fratello e anche dalle cattive voci. Nei giorni scorsi, la coppia tanto amata dal pubblico è stata spesso protagonista di accesi gossip, che hanno portato non poche tensioni. Ora tutto sembra essere tornato alla normalità e per la modella brasiliana è arrivato il momento di integrarsi nella famiglia Martinez ancora meglio. Infatti, Helena è volata con Javier in Sardegna, per riabbracciare il padre e il fratello di lui. Non solo, la Prestes festeggia anche i successevi lavorativi in queste ore. 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - Helena in Sardegna, con la famiglia di Javier, mentre un suo sogno diventa realtà

Sardegna sei prontaaaa!!! Stanno arrivando i più belli cucciolosi , Helena e Javier da papà Mariano ? @mariana9prestes è a Napoli #heleners #helevier #javi7 #marianes Vai su X

#HELENAPRESTES E JAVIER MARTINEZ: "Ecco cosa ne pensa Alfonso Signorini" vedi --> https://www.ilsipontino.net/alfonso-signorini-fa-un-annuncio-sul-grande-fratello-e-su-helena-prestes-e-javier-martinez/ Vai su Facebook

