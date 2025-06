Heidi Klum il mini bikini sotto il total denim | così il costume diventa street style

Heidi Klum, icona di stile e innovazione, sorprende ancora una volta trasformando il suo mini bikini in un must del street style, sfidando le convenzioni dell’estate 2025. Con un look total denim e un tocco audace, la top model si immerge nel cuore di Colonia, diventando protagonista della campagna pubblicitaria. La sua capacità di reinventare i codici fashion rende questa tendenza irresistibile: perché lo stile non ha limiti quando si tratta di esprimere personalità.

Quando Heidi Klum decide di far parlare il suo stile, lo fa a modo suo: trasformando un bikini da piscina in un capo da streetwear. E con una sola mossa – e un total look in denim – rilancia le regole dell’estate 2025. Nel cuore di Colonia, in Germania, la Klum ha presentato il suo nuovo maxi cartellone pubblicitario e, per l’occasione, ha deciso di fondersi con la campagna: letteralmente. Non solo è la protagonista delle immagini che campeggiano sulla facciata del palazzo, ma ha anche scelto di indossare dal vivo lo stesso bikini della foto, giocando su una perfetta armonia di palette azzurre e vibe da ragazza cool. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Heidi Klum, il mini bikini sotto il total denim: così il costume diventa street style

