Hawkins leggenda a New York e fantasma a Bologna | non lo presero ma guai a dirlo a sua moglie

Hawkins, leggenda dei playground di New York e fantasma a Bologna, è un simbolo di resilienza e mistero. Nonostante le sfide, tra razzismo e trucchetti, la sua storia ha il sapore di un film unico nel suo genere. Dall'infanzia con le schiacciate agli scandali NBA, fino alla passione per i Globetrotters e il rifiuto della Fortitudo: un racconto che non smette di sorprendere, anche se meglio non parlarne con la moglie...

