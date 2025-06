Harvard stop dei giudici al bando degli studenti stranieri voluto da Trump

Una decisione favorevole agli studenti internazionali: la giudice federale Allison Burroughs ha bloccato temporaneamente il bando di Trump che vietava i visti a studenti di Harvard, garantendo loro un’ulteriore tutela fino al 23 giugno. Questa vittoria legale sottolinea l’importanza di difendere i diritti degli studenti stranieri e il diritto all’istruzione internazionale, in un momento di sfide e incertezze globali. La battaglia legale continua, ma questa sentenza rappresenta un passo significativo verso l’equità nel mondo accademico.

La giudice federale statunitense Allison Burroughs ha esteso fino al 23 giugno lo stop al provvedimento dell’amministrazione di Donald Trump di vietare il rilascio dei visti agli studenti stranieri ammessi ad Harvard. Lo riporta Axios. Il precedente ordine temporaneo che bloccava l’effettività del provvedimento presentato lo scorso 4 giugno rimarrà dunque in vigore fino alla prossima settimana. L’ordine del presidente Donald Trump di impedire agli studenti stranieri di frequentare l’Università di Harvard rimarrà temporaneamente sospeso a seguito di un’udienza tenutasi lunedì, durante la quale un avvocato dell’università della Ivy League ha affermato che i suoi studenti sono stati usati come “pedine”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Harvard, stop dei giudici al bando degli studenti stranieri voluto da Trump

In questa notizia si parla di: trump - stop - studenti - stranieri

Siria, regalo di Trump al governo jihadista: stop alle sanzioni - L'annuncio di Donald Trump dalla Arabia Saudita ha scosso il panorama geopolitico, con la fine delle sanzioni alla Siria che suscita festeggiamenti nel paese.

Il 27 maggio Trump ha ordinato lo stop ai visti di tutti gli studenti stranieri. L’ennesimo attacco al sistema educativo, che arriva dopo il divieto per Harvard, ora sospeso da un giudice, di accettare studenti stranieri. Da mesi ormai l’amministrazione repubblicana Vai su Facebook

Usa, nuova stretta di Trump sulle università: «Stop all’iter per i visti agli studenti stranieri» Vai su X

Rinviata la decisione sul blocco di Trump agli studenti stranieri, Harvard esulta per lo stallo in tribunale: la Casa Bianca insiste col pugno duro; Trump: “Stretta sui visti, stop agli studenti stranieri”. Controlli sui profili social; Harvard, giudice blocca stop di Donald Trump per studenti stranieri.

Rinviata la decisione sul blocco di Trump agli studenti stranieri, Harvard esulta per lo stallo in tribunale: la Casa Bianca insiste col pugno duro - Sette giorni ancora prima di arrivare, forse, a una decisione definitiva sulla validità dell'ordinanza voluta dal presidente americano. Scrive msn.com

“Stop al visto per studenti stranieri che frequentano Harvard”: la decisione di Trump. L’ateneo: “Ennesima ritorsione” - Si tratta di un’ulteriore escalation del conflitto del presidente con le istituzioni accademiche americane che accusa di promuovere idee progressiste ... Segnala ilfattoquotidiano.it