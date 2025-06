hanno copiato la nostra matita la battaglia di una piccola azienda vicentina contro apple

In un mondo dominato dai colossi tech, una piccola azienda vicentina si batte con coraggio contro Apple, rivendicando il diritto di essere unica e autentica. AGI, con la sua Perpetua, sfida il gigante di Cupertino dimostrando che anche in Italia si può creare innovazione senza compromessi. La battaglia legale è solo l’ultimo capitolo di un cammino di passione e orgoglio imprenditoriale. Ma cosa rende davvero speciale Perpetua?

AGI - Cosa hanno di diverso Perpetua la matita e Apple Pencil 2nd Generation? Secondo Alisea, la società che produce la matita made in Italy, proprio nulla. E per dimostrarlo non ha paura di trascinare in tribunale il colosso di Cupertino, in una battaglia che ricorda quella di Davide contro Golia. Ma ecco i fatti. Perpetua la matita. Unica prodotta interamente in Italia tramite un processo industriale, la matita è realizzata in zantech, un materiale innovativo, tecnologico e conduttivo, ottenuto dalla polvere di grafite destinata allo smaltimento in discarica che, invece, riciclata e potenziata, rende Perpetua in grado di interagire anche con i touchscreen. 🔗 Leggi su Agi.it