Hamas ' saliti a 59 i morti per fuoco israeliano su area aiuti'

Il conflitto tra Israele e Gaza si intensifica, con un bilancio tragico: 59 morti tra i palestinesi in un attacco israeliano a Khan Younis, mentre oltre 3.000 sono rimasti feriti. La tensione cresce e la situazione umanitaria si fa sempre più critica. In un contesto segnato da dolore e violenza, il mondo resta in attesa di risposte concrete per fermare questa spirale distruttiva.

Il ministero della Sanità di Gaza controllato da Hamas afferma che il bilancio dell'attacco odierno israeliano contro i palestinesi che aspettavano gli aiuti a Khan Younis è salito a 59 morti. Nel complesso, finora sono stati portati in ospedale dalle aree designate per la distribuzione degli aiuti 397 palestinesi uccisi e oltre 3.031 feriti, si legge inoltre in un comunicato pubblicato su Telegram. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Hamas, 'saliti a 59 i morti per fuoco israeliano su area aiuti'

Almeno 60 palestinesi sono morti oggi nei raid dell'Esercito israeliano a Gaza, tra cui 14 persone nei pressi del centro di aiuti della Gaza Humanitarian Foundation (Ghf), sostenuta dagli Stati Uniti, nella parte meridionale di Rafah. Lo riporta al Jazeera.

