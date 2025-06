Hailee Steinfeld e il suo abito da sposa talmente bello da lasciare il marito a bocca aperta E se lo dice lei sarà vero

Hailee Steinfeld ha incantato tutti con il suo abito da sposa firmato Tamara Ralph, così impeccabile da lasciar senza parole il marito e gli ospiti. Una cerimonia intima, ma ricca di eleganza e stile, che ha reso indimenticabile il suo giorno speciale. Un matrimonio perfettamente orchestrato per celebrare l’amore in grande stile, dimostrando ancora una volta come il fascino si giochi anche sui dettagli più raffinati.

Una cerimonia con pochi intimi, ma soprattutto un vestito bianco griffato Tamara Ralph così perfetto da sorprendere tutti. Insomma, non poteva esserci modo migliore per l'attrice di rendere ancor più unico il suo matrimonio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Hailee Steinfeld e il suo abito da sposa talmente bello da lasciare il marito a bocca aperta. E se lo dice lei, sarà vero

