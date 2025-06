Ha rubato il borsello lasciato in macchina | 55enne denunciato per furto aggravato

Un gesto apparentemente innocuo si è trasformato in un grave episodio di furto, quando un uomo di 55 anni ha lasciato il suo borsello in auto, sottovalutando il rischio. Agrigento, città tranquilla e sicura, si è trovata coinvolta in un episodio che ricorda come anche nelle località più serene bisogna rimanere vigili. La scoperta del furto ha portato alla denuncia dell'uomo per furto aggravato, un monito a rispettare sempre le norme di sicurezza. Se vuoi saperne di più, continua a leggere.

Aveva lasciato, così come fanno in molti, il borsello in macchina. Non pensava che vi sarebbero stati rischi, del resto Agrigento non è Palermo, né Catania. Quel borsello - con tutto quello che c'era all'interno: documenti, denaro, carte di credito e altri effetti personali - è stato però rubato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - "Ha rubato il borsello lasciato in macchina": 55enne denunciato per furto aggravato

In questa notizia si parla di: borsello - rubato - lasciato - macchina

Ha rubato il borsello lasciato in macchina: 55enne denunciato per furto aggravato; Torre del Greco, furto in chiesa: ladro beffato dalle telecamere; Furto nell’auto in sosta: subito incastrati tre giovani, uno è minorenne.

Ripara l'auto, borsello rubato - ho deciso di lasciar perdere ed è stato in quel momento che ho scoperto che il borsello lasciato sul sedile del ... Riporta ilgazzettino.it

Rubano borsello, la polizia lo ritrova davanti alla banca - Il borsello si trovava all'interno di una macchina parcheggiata nei pressi di un istituto di credito. Scrive ilmattino.it