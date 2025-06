Ha la sclerosi è completamente paralizzata e non può somministrarsi il farmaco letale Presto la decisione della Consulta

Nel cuore di una vicenda che scuote i diritti e la dignità umana, la donna toscana Libera, paralizzata dalla sclerosi multipla, si trova di fronte a una decisione cruciale: poter accedere al suicidio assistito anche senza la possibilità di autosomministrarsi il farmaco. La Consulta si prepara a discutere un caso che potrebbe segnare un nuovo passo nella definizione delle libertà individuali, affrontando questioni etiche e legali di grande attualità e impatto sociale.

Il fine vita arriva ancora in Consulta che affronterà il caso di una donna completamente paralizzata che non può autosomministrarsi il farmaco letale. Libera, nome di fantasia scelto da una 55enne toscana, è completamente paralizzata per una sclerosi multipla e, secondo quanto spiega l'Associazione Coscioni, ha avuto accesso al suicidio assistito ma le sue condizioni non le consentono di autosomministrarsi.

