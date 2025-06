Ha doppie triple quadruple personalità E non si tratta di bodyshaming Le sue personalità pesano più del suo fisico | così Selvaggia Lucarelli all’Isola dei Famosi

Selvaggia Lucarelli all’Isola dei Famosi si distingue non solo per le sue opinioni pungenti, ma anche per la sua complessità, fatta di molteplici sfaccettature che superano di gran lunga il suo aspetto fisico. La giornalista, chiamata a confrontarsi con Mario Adinolfi, ha dimostrato come le sue "doppie, triple e quadruple personalità" siano il vero peso che porta, rivelando una profondità sorprendente. Ma fino a che punto questa molteplicità influenzerà il suo ruolo nel reality?

Selvaggia Lucarelli “opinionista per una notte” a L’Isola dei Famosi. La giornalista nella settima puntata del reality di Canale 5 ha avuto un ruolo speciale, si è confrontata a distanza con Mario Adinolfi, reduce da una settimana di scontri con Mirko Frezza e Teresanna Pugliese. L’attore ha accusato l’ex tronista di essere un “personaggio televisivo” e ha descritto il politico come “invadente” parlando poi di una “doppia personalità”. “Mi fa abbastanza sorridere che un attore accusi di falsità gli altri. Caro Mirko, mi sembra che tu sia il primo, ti smaschero in cinque secondi, non fare il paraculo con me “, ha detto Lucarelli per poi rivolgersi ad Adinolfi: “Le accuse mosse da Mirko a Mario sono perfette. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ha doppie, triple, quadruple personalità. E non si tratta di bodyshaming. Le sue personalità pesano più del suo fisico”: così Selvaggia Lucarelli all’Isola dei Famosi

