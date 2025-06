Ha detto che ci sono altre vittime Il ' killer delle escort' accusato dal detenuto che lo aggredì

Il mistero intorno al killer delle escort si infittisce: un detenuto ha accusato l'uomo di altre vittime, alimentando suspence e inquietudine. Gli scavi a Montecatini, condotti presso il “campo degli orrori,” hanno portato alla luce indizi che collegano Vasile Frumuzache a un'organizzazione criminale dedita allo sfruttamento della prostituzione. Ana Maria Andrei e Denisa Maria Paun sono solo alcune delle figure coinvolte in questa intricata vicenda, lasciando aperti numerosi interrogativi sulla verità nascosta dietro queste ombre.

Già a seguito dell'esito degli scavi condotti nei pressi del "campo degli orrori" emerso dei Montecatini, la procura di Prato ipotizzava che Vasile Frumuzache potesse essere il sicario di una banda criminale dedita allo sfruttamento della prostituzione. Ed Ana Maria Andrei e Denisa Maria Paun, le.

