Gyokeres Juventus lo Sporting Lisbona è irremovibile nelle sue richieste! Per lasciar partire l’attaccante vuole quella cifra Tutti i dettagli

Il futuro di Viktor Gyokeres si fa sempre più incerto: lo Sporting Lisbona non abbassa le sue richieste, fissando a 23,2 milioni di euro la cifra per il trasferimento. La Juventus, determinata ad assicurarsi il talentuoso attaccante, dovrà ora affrontare questa richiesta irremovibile e competere con altre squadre interessate. Tutti i dettagli di questa intricata trattativa rivelano come il mercato possa riservare sorprese e colpi di scena.

Gyokeres Juventus, lo Sporting Lisbona vuole quella cifra per lasciar partire il giocatore! Tutti i dettagli di questo affare. Secondo quanto riportato da A Bola, il cammino che conduce Viktor Gyokeres al calciomercato Juve si fa sempre più arduo. Tutta “colpa”, si fa per dire, dello Sporting Lisbona. Stando a quanto attestato dal quotidiano portoghese, ci sono altre tre squadre interessate al bomber svedese: oltre alla Juventus, è forte il pressing del Manchester United, dell’ Atletico Madrid e dell’ Al Ahli. Considerando anche questo ingolfamento, la richiesta non cambia: i milioni da sborsare devono essere 80. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gyokeres Juventus, lo Sporting Lisbona è irremovibile nelle sue richieste! Per lasciar partire l’attaccante vuole quella cifra. Tutti i dettagli

In questa notizia si parla di: gyokeres - juventus - sporting - lisbona

Gyokeres Juventus, i bianconeri sono ancora in corsa per lo svedese: lo Sporting lo farà partire per quella cifra! I dettagli - Viktor Gyokeres, attaccante svedese dello Sporting Lisbona, è al centro di una vivace sessione di mercato.

La Juventus è pronta a lanciare l'assalto a Viktor Gyokeres, obiettivo principale per l'attacco dei bianconeri Ormai da settimane il club bianconero lavora al colpo in attacco, confrontandosi con lo Sporting Lisbona e con l'entourage del centravanti svedese! Gl Vai su Facebook

La #Juventus forte su #Gyokeres È lui il prescelto per rinforzare l'attacco bianconero, con #Vlahovic sempre più lontano da Torino. I contatti tra i bianconeri e lo Sporting Lisbona continuano fitti #Calciomercato #CalcioinPillole Vai su X

CorSport - Gyokeres, la Juventus fa sul serio e convince lo Sporting Lisbona: le cifre del possibile affare; Gyokeres alla Juve, buone notizie: è più vicino, Arsenal non convinto; Gyokeres Juventus, lo Sporting è irremovibile sulla cifra!.

CorSport - Gyokeres, la Juventus fa sul serio e convince lo Sporting Lisbona: le cifre del possibile affare - Il Corriere dello Sport insiste: la Juventus fa maledettamente sul serio per Viktor Gyokeres, tanto che adesso è proprio lo Sporting Lisbona a spingere per. Come scrive ilbianconero.com

Gyokeres, la Juventus fa sul serio e convince lo Sporting Lisbona: le cifre del possibile affare - Il Corriere dello Sport insiste: la Juventus fa maledettamente sul serio per Viktor Gyokeres, tanto che adesso è proprio lo Sporting Lisbona a spingere per la destinazione bianconera, dopo aver giudic ... Riporta informazione.it