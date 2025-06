Gyökeres Juventus in pole | i tifosi sognano il grande colpo

L'estate si fa calda in casa Juventus, dove il sogno di rinforzi importanti nel reparto offensivo si fa sempre più concreto. Tra i nomi più caldi c’è Viktor Gyökeres, pronto a cambiare aria e a sognare la maglia bianconera, con i tifosi desiderosi di vedere un grande colpo. Intanto, la questione Vlahovic rimane aperta: rinnovo o partenza, il tempo stringe. La Juventus deve decidere in fretta per non ripetere gli errori del passato.

Viktor Gyökeres è pronto a cambiare aria e su di lui c’è una forte concorrenza, ma la Juve sembra in vantaggio. La discussione per la permanenza di Dusan Vlahovic continua, con i tifosi che si dividono in merito a questo possibile rinnovo oppure cessione a titolo definitivo. Il suo contratto scade il 30 giugno 2026 e la dirigenza bianconera deve affrettarsi per decidere il suo futuro, senza rischiare poi di perderlo a 0 come successo per Dybala qualche anno fa. Comolli ha già trovato il sostituto ideale, che ha scaldato il cuore dei tifosi. Stiamo parlando di Viktor Gyökeres, attaccante dello Sporting Lisbona e della nazionale svedese. 🔗 Leggi su Sportface.it

Gyokeres Juventus: Manchester United in vantaggio nella corsa allo svedese ma… La rivelazione che fa sognare i tifosi bianconeri - La corsa a Viktor Gyokeres si infiamma tra Juventus e Manchester United, ma i bianconeri non hanno ancora mollato la presa.

