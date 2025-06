Gyokeres Juventus il bomber è più vicino! Arsenal non convinto lo Sporting spinge in direzione Juve Gli ultimi aggiornamenti

La Juventus fa sul serio! Il bomber Gyokeres, protagonista dello Sporting, si avvicina sempre di più ai bianconeri, con l'Arsenal ormai fuori dai giochi. Secondo il Corriere dello Sport, i segnali sono chiari: la Juve ha messo gli occhi su di lui e lo scenario potrebbe presto cambiare. Lo Sporting, grazie all’approccio deciso dei bianconeri, spinge in questa direzione: cosa riserveranno le ultime trattative? Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti.

Gyokeres Juventus, il bomber è più vicino! Le ultime novità sul futuro del centravanti dello Sporting: cosa filtra. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ora Gyokeres è più vicino per il calciomercato Juve. Nessuno fa sul serio come la Juve, riferisce il quotidiano romano: è proprio questo approccio dei bianconeri che sta piacendo al presidente dello Sporting Frederico Varandas, che spinge in direzione Juve. Il bomber svedese sognava la Premier, con l' Arsenal in pole, ma Gyokeres si sta ora convincendo del progetto Juve. La Juventus, lavorando con i bonus, potrebbe spingersi fino a quota 70 milioni di euro: 60 milioni come parte fissa e dilazionati in più esercizi, più altri 10 di oneri accessori facilmente raggiungibili come la qualificazione in Champions, un buon numero di presenze e la doppia cifra di gol.