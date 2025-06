Gyokeres Juve | qual è al momento il club più vicino all’attaccante dello Sporting C’è già stata un’offerta rivelazione sul futuro dello svedese

Il mercato della Juventus si infiamma con la suggestione Viktor Gyokeres, il talento svedese dello Sporting CP. Con un’offerta ormai vicina, il club bianconero fa sul serio per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante, protagonista di una vera e propria asta internazionale. Mentre la Premier League si mobilita, l’attenzione si concentra su come questa trattativa potrà evolversi, lasciando tutti con il fiato sospeso sul futuro di Gyokeres.

Gyokeres Juve: ecco il club più vicino allo svedese dello Sporting. Presentata un'offerta, rivelazione sul futuro dell'attaccante che piace ai bianconeri. La caccia a Viktor Gyokeres, implacabile centravanti svedese dello Sporting CP, si trasforma in un'asta internazionale con la Premier League in prima linea. Secondo le ultime notizie riportate dall'esperto di mercato Luca Marchetti a Sky Sport, l'Arsenal ha sferrato il primo vero attacco per il bomber, con il calciomercato Juve che resta sullo sfondo a monitorare la situazione, coltivando un sogno al momento difficile da realizzare. L'offerta dell'Arsenal e il muro dello Sporting.