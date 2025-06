Gwyneth Paltrow e la colazione ‘tuscan inspired’ | dal topless alle polemiche sulla tradizione culinaria – Video

Gwyneth Paltrow, celebre attrice e appassionata di Toscana, torna al centro dell’attenzione con un video virale che la mostra mentre prepara una colazione toscana in topless. Tra ammirazioni e polemiche, il contenuto ha acceso un acceso dibattito online sulla tradizione culinaria e i limiti della comunicazione sui social. La sua passione per la regione si mescola a discussioni più ampie: fino a che punto può spingersi l’espressione personale? La risposta, forse, dipende da ciascuno di noi.

Gwyneth Paltrow torna a far parlare di sé, stavolta con un video pubblicato su Instagram in cui prepara una colazione toscana in Senza veli. Il contenuto, diventato immediatamente virale, ha acceso il dibattito on line, raccogliendo milioni di visualizzazioni e suscitando reazioni contrastanti tra apprezzamenti e critiche. Una colazione toscana che divide. Nel filmato, l’attrice e premio Oscar, nota per il suo amore per la Toscana, già visitata in passato tra Cortona e l’Isola d’Elba, propone quella che definisce una ‘ Tuscan inspired high-protein boyfriend breakfast ‘, evidentemente destinata al fidanzato. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

