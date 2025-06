Gwyneth Paltrow cucina in topless salsiccia e uova | l’attrice ha abbandonato la dieta paleolitica – IL VIDEO

Gwyneth Paltrow sorprende ancora una volta, questa volta tra pentole e cucchiai in un video che la mostra in topless mentre prepara salsiccia e uova. L’attrice ha deciso di abbandonare la rigida dieta paleolitica, optando per uno stile alimentare più flessibile e meno restrittivo. Dopo anni di sacrifici, ora si concede il piacere di pane, pasta e formaggio. Un cambiamento che stimola anche noi a riconsiderare il nostro rapporto con la cucina e il benessere.

Lo scorso aprile Gwyneth Paltrow ha dichiarato di essersi stufata di mangiare sempre gli stessi cibi e così ha deciso di allentare la sua rigida dieta, reintroducendo nella sua alimentazione alimenti come pane, pasta e formaggio, precedentemente eliminati. L’attrice ha rivelato alla BBC di aver optato per un regime alimentare piĂą flessibile. Addio dunque alla dieta paleolitica abbracciata per anni, ossia sull’evitare cibi processati, cereali, legumi, latticini e zuccheri raffinati. L’attrice ha condiviso un video su Instagram in cui mostra il suo nuovo “stile” di vita ai fornelli. Prima in Senza veli e poi vestita leggera per stare in casa, la Paltrow si è cimentata – ispirandosi alla Toscana, dove si trova per una breve vacanza – ai fornelli per pregare una ricca e succulenta colazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it