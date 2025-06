Guida TV Sky Cinema e NOW | 28 giorni dopo Martedi 17 Giugno 2025

Preparatevi a una serata all’insegna del grande cinema su Sky Cinema e NOW, martedì 17 giugno 2025. Tra emozioni forti, risate e suspense, il palinsesto offre una selezione imperdibile di titoli per tutti i gusti: dal thriller horror di Danny Boyle a commedie e animazioni. Non perdete l’appuntamento con "28 giorni dopo", un film che vi terrà col fiato sospeso fino all’ultima scena—una scelta perfetta per gli amanti del genere apocalittico.

Martedi 17 Giugno i canali Cinema di Sky (e in streaming su NOW) offrono una serata di grande cinema con titoli per ogni gusto, spaziando tra dramma, azione, thriller, animazione, commedia e fantascienza. Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) trasmette 28 giorni dopo, horror apocalittico di Danny Boyle con Cillian Murphy. Un gruppo di animalisti libera scimpanzé infetti da un virus, sc.

Alice Rohrwacher ha detto la sua sulla polemica di questi giorni tra il ministro Giuli e l'attore Elio Germano, che alla cerimonia dei David al Quirinale aveva espresso la preoccupazione per il cinema italiano - Alice Rohrwacher ha commentato la recente polemica tra il ministro Giuli e l'attore Elio Germano, che, durante la cerimonia dei David al Quirinale, ha sollevato preoccupazioni sullo stato del cinema italiano.

