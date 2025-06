Guerriglia per Alfredo Cospito a Milano condannati 10 anarchici

La vicenda riguarda la manifestazione a sostegno di Alfredo Cospito che aveva trasformato alcuni punti di Milano in veri e propri luoghi di scontro e tensione. Dopo mesi di indagini e procedimenti, dieci anarchici coinvolti negli eventi dell'11 febbraio 2023 sono stati condannati a pene che variano tra un anno e sei mesi e quattro anni e sette mesi, con una sola assoluzione. Un capitolo difficile nella storia della città, che evidenzia come la protesta possa evolversi in forme di guerriglia urbana...

Condannati dieci anarchici coinvolti nei fatti dell'11 febbraio 2023. Pene tra un anno e sei mesi e quattro anni e sette mesi. Una sola l'assoluzione. La vicenda riguarda la manifestazione a sostegno di Alfredo Cospito che aveva trasformato alcuni punti di Milano in veri e propri luoghi di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Guerriglia per Alfredo Cospito a Milano, condannati 10 anarchici

In questa notizia si parla di: alfredo - cospito - milano - condannati

Scontri al corteo per Alfredo Cospito a Milano, chieste condanne fino a 6 anni per 11 anarchici - Gli scontri al corteo per Alfredo Cospito a Milano hanno portato alla richiesta di condanne fino a 6 anni per 11 anarchici accusati di resistenza, danneggiamento e travisamento.

#Milano 10 condanne da 1 anno e mezzo a 4 anni e 7 mesi e una assoluzione: così si è concluso il processo di primo grado degli 11 imputati dell'area anarchica, per gli scontri durante la manifestazione per Alfredo #Cospito nel 2023. Tra le accuse resistenz Vai su X

La Procura di Milano ha chiesto condanne da 6 mesi a 6 anni nei confronti degli 11 imputati per gli scontri al corteo per Alfredo Cospito che si era tenuto l'11 febbraio 2023 Vai su Facebook

Condannati 10 anarchici per la guerriglia urbana a Milano del 2023 al corteo per Alfredo Cospito; Scontri al corteo per Alfredo Cospito a Milano, condannati 10 anarchici: pene fino a 4 anni e 7 mesi; Anarchici: scontri a corteo per Cospito, pm Milano chiede condanne fino a 6 anni.

Scontri al corteo per Alfredo Cospito a Milano, condannati 10 anarchici: pene fino a 4 anni e 7 mesi - Il processo di primo grado contro 11 anarchici sostenitori di Alfredo Cospito si è concluso con 10 condanne e un'assoluzione ... Riporta fanpage.it

Condannati 10 anarchici per la guerriglia urbana a Milano del 2023 al corteo per Alfredo Cospito - Gli scontri con le forze dell’ordine e gli assalti alle vetrine delle banche: l’11 febbraio di due anni fa, durante la manifestazione per chiedere la revoca del carcere duro all’anarchico detenuto a O ... msn.com scrive