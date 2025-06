Guerre retroscena e implicazioni | Fausto Biloslavo a Bettola per il Festival Radici e identità

Preparati a un’immersione profonda nei retroscena e nelle implicazioni delle guerre, con l’esperienza e la sensibilità di Fausto Biloslavo, tra i più stimati inviati italiani. Venerdì 20 giugno 2025, la piazza di Bettola si trasformerà in un palcoscenico di riflessione e confronto, chiudendo il festival "Radici e Identità". Un appuntamento imperdibile per capire il mondo attraverso gli occhi di un giornalista che ha vissuto le realtà più complesse. Non mancate!

Sarà Fausto Biloslavo, uno dei più noti e autorevoli inviati di guerra italiani, a chiudere la terza edizione del festival "Radici e Identità" a Bettola (Pc). L’appuntamento è per venerdì 20 giugno 2025 alle ore 21, nella centrale piazza Cristoforo Colombo, per una serata che si annuncia intensa. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Guerre, retroscena e implicazioni: Fausto Biloslavo a Bettola per il Festival "Radici e identità"

In questa notizia si parla di: fausto - biloslavo - bettola - festival

Da Francesco Borgonovo a Fausto Biloslavo: a Bettola torna il festival "Radici e Identità" - eventi più attesi per riscoprire le radici culturali e l’autenticità del nostro territorio. Da Francesco Borgonovo a Fausto Biloslavo, passando per momenti di riflessione e confronto, il festival si conferma come un palcoscenico vibrante di storie, passioni e identità.

Il reporter di guerra Fausto Biloslavo chiude a Bettola il festival “Radici e Identità”; Da Francesco Borgonovo a Fausto Biloslavo: a Bettola torna il festival Radici e Identità; Un fine settimana di Music Festival a Ponte dell'Olio.

Il reporter di guerra Fausto Biloslavo chiude a Bettola il festival “Radici e Identità” - Sarà Fausto Biloslavo, uno dei più noti e autorevoli inviati di guerra italiani, a chiudere la terza edizione del festival “Radici e Identità” a Bettola ... Segnala piacenzasera.it

Biloslavo e Leonardi ospiti all’"Augusta" - Nuovo appuntamento con il Festival L’Augusta: mercoledì prossimo 10 luglio infatti, Fausto Biloslavo e Bianca Leonardi saranno ospiti della kermesse per un incontro all’interno del quale ... Da lanazione.it