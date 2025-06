Guerra Israele-Iran | ucciso il nuovo capo di stato maggiore di Teheran Ali Shadmani

Tensione alle stelle nel Medio Oriente: l’attacco di missili dall’Iran ha colpito Herzliya, vicino Tel Aviv, e si susseguono le esplosioni che scuotono Gerusalemme. Con l’uccisione del nuovo capo di stato maggiore di Teheran, Ali Shadmani, la crisi si fa ancora più incandescente. In un contesto di conflitto crescente, il rischio di un’escalation su vasta scala si fa sempre più concreto, lasciando il mondo in attesa di sviluppi decisivi.

La città di Herzliya, situata nei pressi di Tel Aviv, è stata colpita nell’ambito dell’ultima ondata di missili lanciati dall’Iran verso Israele. Lo riportano diversi media israeliani. Secondo quanto riferito da Ynet, l’area colpita corrisponderebbe a un parcheggio. Poco prima, forti esplosioni erano state udite anche nella zona centrale di Tel Aviv. L’eco delle esplosioni si è propagato fino a Gerusalemme, dove però non sono state attivate le sirene d’allarme, riferisce il «Times of Israel». I lanci missilistici iraniani sono avvenuti poco dopo che l’esercito israeliano (Idf) aveva annunciato di aver intercettato segnali relativi a missili balistici in arrivo, invitando la popolazione a ripararsi nei rifugi. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Guerra Israele-Iran: ucciso il nuovo capo di stato maggiore di Teheran Ali Shadmani

