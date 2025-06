Guerra Israele-Iran Tel Aviv | Ucciso nuovo capo di stato maggiore Ali Shdmani Teheran | colpito quartier generale del Mossad a Herzliya

Tensione alle stelle nel cuore del Medio Oriente: dopo un'improvvisa escalation, Tel Aviv e Teheran si fronteggiano in un drammatico susseguirsi di attacchi e rappresagge. La morte del nuovo capo di stato maggiore iraniano Ali Shadmani, colpito nel quartier generale del Mossad a Herzliya, segna un ulteriore capitolo di questa crisi senza precedenti. Ma cosa riserverà il futuro in questa regione infiammata? Resta sintonizzato per scoprirlo.

I bombardamenti israeliani su Teheran si sono intensificati nelle prime ore della mattina di oggi, uccidendo il nuovo capo di stato maggiore Ali Shadmani, nominato quattro giorni fa. Intanto l'Iran rivendica l'attacco all'intelligence di Israele L'esercito israeliano ha annunciato nelle ultim. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Guerra Israele-Iran, Tel Aviv: “Ucciso nuovo capo di stato maggiore Ali Shdmani”, Teheran:” colpito quartier generale del Mossad a Herzliya”

