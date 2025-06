Guerra Israele-Iran scontro Macron-Trump Emmanuel | Discutiamo per cessate il fuoco tycoon | Non mi interessa voglio resa Teheran – VIDEO

Lo scenario internazionale si infiamma con tensioni tra Israele, Iran e le potenze mondiali. Trump attacca Macron, accusandolo di cercare visibilità con dichiarazioni sbagliate sul G7 e il conflitto medio orientale. La disputa tra Parigi e Washington rischia di complicare ulteriormente la pace in un contesto già critico. L’intera comunità mondiale si domanda: quale sarà la prossima mossa? La situazione richiede attenzione e diplomazia immediata per evitare escalation devastanti.

Anche sui social Trump attacca Macron: “Il presidente francese in cerca di pubblicità ha detto erroneamente che ho lasciato il G7 per tornare a Washington e lavorare a un 'cessate il fuoco' tra Israele e Iran. Sbagliato!” Dopo il G7 si accende lo scontro diplomatico tra Parigi e Washington. A. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Guerra Israele-Iran, scontro Macron-Trump, Emmanuel: “Discutiamo per cessate il fuoco”, tycoon: “Non mi interessa, voglio resa Teheran” – VIDEO

In questa notizia si parla di: israele - iran - scontro - macron

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

Missili iraniani su Tel Aviv, Haifa e Gerusalemme: cinque vittime. La minaccia di Katz: "I residenti di Teheran pagheranno il prezzo". Oggi il G7 in Canada: è scontro tra Trump e Macron su Putin mediatore Vai su Facebook

Missili iraniani su Tel Aviv, Haifa e Gerusalemme: cinque vittime. La minaccia di Katz: "I residenti di Teheran pagheranno il prezzo". Oggi il G7 in Canada: è scontro tra Trump e Macron su Putin mediatore Vai su X

G7-Israele vs Iran, scontro senza precedenti tra Trump e Macron. Il tycoon a Emmanuel: Non sa di che cosa parla, si sbaglia sempre; Guerra Iran-Israele, Aiea: «Colpito sito nucleare di Natanz, prove di impatti nei sotterranei». Droni e missil; Il conflitto con l'Iran riavvicina la Francia a Israele. Macron: «Parteciperemo alle operazioni di difesa, ma non all'offensiva».

G7-Israele vs Iran, scontro senza precedenti tra Trump e Macron. Il tycoon a Emmanuel: "Non sa di che cosa parla, si sbaglia sempre" - Scontro a distanza tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo omologo francese Emmanuel Macron. Lo riporta affaritaliani.it

Trump-Macron, l'attacco senza precedenti: «Emmanuel si sbaglia sempre, che lo faccia apposta o no» - Scontro senza precedenti tra Trump e l'«ex amico» Macron, che ha tentato di offrire una spiegazione alla decisione del leader Usa di lasciare con un giorno di anticipo il G7: «Non sa di cosa parla, è ... Segnala msn.com