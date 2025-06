Guerra Israele-Iran nuovi attacchi dell’Idf Esplosioni a Teheran nella notte gli Usa smentiscono coinvolgimento

Tensioni crescenti tra Israele e Iran scuotono il Medio Oriente, con esplosioni sorprendenti a Teheran e attacchi che alimentano il clima di incertezza globale. Le forze di difesa iraniane sono state attivate nella capitale, mentre gli USA smentiscono ogni coinvolgimento diretto. Quali saranno le conseguenze di questo nuovo capitolo di conflitto? La situazione rimane fluida e inquietante, lasciando il mondo in attesa di sviluppi decisivi.

IN AGGIORNAMENTO – Le forze di difesa aerea iraniane sono state attivate sopra la capitale Teheran, dopo che alcune esplosioni sono state udite nella parte orientale della cittĂ , nell’ambito della guerra Israele-Iran. Lo riporta la Cnn, citando l’agenzia di stampa statale iraniana Fars. “L’Iran avrebbe dovuto firmare l’accordo’ che gli avevo detto di firmare. Che vergogna, che spreco di vite umane. In poche parole, l’Iran non può avere un’arma nucleare. L’ho ripetuto piĂą e piĂą volte! Tutti dovrebbero evacuare immediatamente Teheran!”. Lo scrive in un post su Truth Donald Trump, impegnato nei lavori del G7 in Canada. 🔗 Leggi su Lapresse.it