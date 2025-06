Guerra Israele-Iran le ultime notizie sulle tensioni in Medio Oriente Esplosioni nel centro di Tel Aviv Idf | Ucciso nuovo capo di stato maggiore Ali Shadmani | DIRETTA

Le tensioni tra Israele e Iran si intensificano, scuotendo il Medio Oriente con raid aerei e attacchi missilistici. Dopo la morte del capo di stato maggiore iraniano Ali Shadmani ad opera dell’IDF e le esplosioni nel cuore di Tel Aviv, la regione si trova sull’orlo di un conflitto sempre più destabilizzante. Ecco le ultime notizie di oggi, martedì 17 giugno 2025, per rimanere aggiornati su uno degli scenari più caldi e complessi del momento.

Dopo aver annunciato di aver preso il controllo dello spazio aereo di Teheran, non si fermano i raid israeliani sull’Iran. L’Idf ha annunciato di aver ucciso il capo di stato maggiore iraniano Ali Shadmani mentre l’Iran ha lanciato nuovamente numerosi missili, alcuni dei quali sono esplosi nel centro di Tel Aviv. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, martedì 17 giugno 2025, aggiornate in tempo reale, sulla guerra tra Israele e Iran le crescenti tensioni in Medio Oriente. DIRETTA Ore 9,00 – Idf: “Trenta droni abbattuti durante la notte” – L’aeronautica militare israeliana ha abbattuto nella notte circa 30 droni lanciati verso Israele, apparentemente tutti provenienti dall’Iran. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Guerra Israele-Iran, le ultime notizie sulle tensioni in Medio Oriente. Esplosioni nel centro di Tel Aviv. Idf: “Ucciso nuovo capo di stato maggiore Ali Shadmani” | DIRETTA

