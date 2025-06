Guerra Israele-Iran la minaccia di Katz a Khamenei | Attento a metterti contro di noi farai la stessa fine di Saddam Hussein - VIDEO

L’atmosfera tra Israele e Iran si infiamma, con minacce e manovre di potere che rischiano di scatenare un conflitto globale. Durante una conferenza con l’IDF, il ministro israeliano Israel Katz ha lanciato un avvertimento forte e chiaro a Khamenei: attenzione a metterci contro, o finirai come Saddam Hussein. Questa escalation mette in discussione la stabilità della regione e il futuro delle relazioni internazionali. Resta aggiornato per capire cosa succederà.

Nel frattempo, Khamenei avrebbe delegato i suoi poteri al Consiglio supremo dell’Irgc, che supervisiona l'operato del comando dei pasdaran, e che avrebbe ora l'autorità sulla gestione della guerra Durante una conferenza con l’Idf, il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha lanciato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Guerra Israele-Iran, la minaccia di Katz a Khamenei: “Attento a metterti contro di noi, farai la stessa fine di Saddam Hussein” - VIDEO

Guerra Israele-Iran, nuovo attacco Idf su Tabriz, Teheran: “Pronti a rispondere con 2mila missili”, Katz: “Se lo fate, brucerete” - Lo scontro tra Israele e Iran si infiamma con attacchi che colpiscono Tabriz, Hamedan e altre città strategiche, portando il conflitto a un livello senza precedenti.

Il ministro della Difesa israeliano Katz: «Se Khamenei continuerà a lanciare missili contro la popolazione israeliana, Teheran andrà in fiamme». Cancellati i colloqui con gli Usa sul nucleare Tutti gli aggiornamenti sulla guerra in Medio Oriente https://www.fami Vai su Facebook

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha minacciato la Guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei, "da un destino simile a quello di Saddam Hussein", l'ex presidente dell'Iraq. "Metto in guardia il dittatore iraniano dal continuare a commettere crimini di guerr Vai su X

Israele-Iran, news. Aiea: “Impatto su sito arricchimento Natanz”. Cremlino: “Escalation galoppante”; Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz: “Khamenei potrebbe fare la fine di Saddam Hussein”; Israele - Iran, la guerra in diretta | Sirene a Tel Aviv. Israele uccide Shadmani, il militare più vicino a Khamenei. L'Iran: «Colpite le sedi del Mossad». Trump: «Tregua? Voglio qualcosa di meglio».

Israele: "Presto colpiremo altri 10 obiettivi nucleari". Il ministro Katz a Khamenei: "Farai la fine di Saddam" | La diretta - escalation: la dichiarazione è stata firmata anche da Donald Trump, in un primo momento cont ... Si legge su msn.com

Israele avverte Khamenei: «Chi agisce come Saddam finirà come lui» - «Avverto il dittatore iraniano: chiunque segua le orme di Saddam Hussein finirà come Saddam Hussein». Secondo msn.com