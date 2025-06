Guerra Israele-Iran in diretta | Trump | Tutti dovrebbero evacuare Teheran e lascia il G7 in anticipo esplosioni nella notte

Nel cuore di un Medio Oriente in fibrillazione, le tensioni tra Israele e Iran si intensificano con escalation di attacchi e notizie drammatiche che scuotono la regione. La notte ha portato esplosioni e tragedie, mentre il mondo osserva con apprensione. Trump invita alla cautela e all’evacuazione, e il G7 ribadisce il suo impegno per la pace. È in gioco il futuro di una regione cruciale: restate aggiornati per scoprire cosa succede ora.

Le ultime notizie sulla guerra tra Israele e Iran in diretta nel giorno 5 del conflitto: gli aggiornamenti in tempo reale oggi, 17 giugno 2025. Escalation di attacchi da una parte e dall'altra, bombe sulla tv di Stato iraniana Irib avrebbero provocato una strage, esplosioni nella notte in Israele. G7: "Ribadiamo il nostro impegno per la pace e la stabilitĂ in Medio Oriente". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Israele, parenti ostaggi a Trump: “Netanyahu mente, ferma la guerra” - Il conflitto in Israele riemerge con urgenza, mentre i familiari di ostaggi si rivolgono a Trump, accusando Netanyahu di menzogne.

