Guerra Israele-Iran i rischi per l’Italia | l’analisi di uno dei massimi esperti

In uno scenario mondiale sempre più teso, l'attacco sferrato da Israele non solo scuote il Medio Oriente, ma solleva interrogativi cruciali anche per l'Italia. Ma perché questo attacco era considerato inevitabile? Dietro a questa operazione, c'è un piano studiato da tempo per affrontare una minaccia che non può essere ignorata: quella nucleare dell'Iran. Leonardo Tricarico, ex Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, getta luce su una situazione complessa in cui si intrecciano interessi strategici, tensioni geopolitiche e minacce terroristiche.