Guerra Israele-Iran colpiti il quartier generale del Mossad a Herzliya vicino Tel Aviv e il complesso di intelligence a Glilot - VIDEO

La tensione tra Israele e Iran raggiunge livelli critici: dopo gli attacchi israeliani sui siti nucleari e militari in Iran, Teheran risponde colpendo obiettivi strategici in Israele, tra cui il quartier generale del Mossad a Herzliya e il complesso di Glilot. La regione si trova sull’orlo di un escalation senza precedenti, con ripercussioni che potrebbero ridefinire l’equilibrio geopolitico. La situazione rimane altamente volatile e in continuo sviluppo.

Dopo gli attacchi dell'Idf sui siti nucleari, militari e sulle cittĂ iraniane, le forze di Teheran hanno attaccato diversi obiettivi strategici sul territorio israeliano. L'Iran colpisce Israele. Dopo gli attacchi dell'Idf sui siti nucleari, militari e sulle cittĂ iraniane, le forze di Tehera. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Guerra Israele-Iran, colpiti il quartier generale del Mossad a Herzliya, vicino Tel Aviv, e il complesso di intelligence a Glilot - VIDEO

Guerra tra #Israele e #Iran entra nel suo quarto giorno. Durante la notte entrambe le parti hanno lanciato nuove ondate di missili. In #Iran colpiti il quartier generale delle forze #Quds e il sito nucleare di #Fordow. Altri 4 morti e 87 feriti in #Israele

Guerra tra #Israele e #Iran entra nel suo quarto giorno. Durante la notte entrambe le parti hanno lanciato nuove ondate di missili. In #Iran colpiti il...

Guerra Iran-Israele: colpita sede del Mossad vicino Tel Aviv. Israele estende le operazioni - La sede del Mossad, i servizi segreti israeliani a Herzliya è stata colpita da un attacco missilistico iraniano: è quanto riporta l'agenzia di stampa iraniana Tasnim. Segnala msn.com

Guerra Israele-Iran, raid nella notte. Colpiti i centri di comando delle Forze Quds, 5 morti in Israele - Lo ha detto Donald Trump, lasciando la Casa Bianca per volare al G7 in Canada, in merito al conflitto tra Stato ebraico e Iran. msn.com scrive