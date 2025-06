Guerra Israele e iran i mercati scommettono sulla tregua Ma l’Italia è tra i Paesi più esposti

In un contesto di tensioni crescenti tra Israele e Iran, i mercati finanziari sembrano scommettere su una tregua imminente, riflettendo ottimismo e speranze di stabilità. Dopo aver bruciato circa 200 miliardi di euro venerdì scorso, gli indici europei e statunitensi hanno mostrato segnali di ripresa, mentre i contratti sul greggio si aggiustano. Ma cosa significa questa attesa di pace per l’Italia, tra i paesi più esposti?

Roma, 17 giugno 2025 – I mercati scommettono su una guerra lampo e tirano un sospiro di sollievo dopo aver bruciato, venerdì, circa 200 miliardi di euro. Ieri quasi tutti i listini europei hanno chiuso in rialzo: da Milano (+1,2 %) a Parigi e Francoforte (+0,7 %). Lo stesso è avvenuto, sempre ieri, all’apertura delle contrattazioni a Wall Street. Hanno invertito la rotta anche i contratti sul greggio WTI e Brent, i due principali benchmark petroliferi, scesi del 3,4% rispettivamente a 69,5 e 71,4 dollari al barile. Allarme rientrato, almeno per il momento, anche per il traffico nel fondamentale Stretto di Hormuz, crocevia del commercio petrolifero mondiale, dove si è registrato solo un lieve calo: 111 navi transitate il 15 giugno contro le 116 del 12 giugno, elemento che suggerisce l’assenza di interruzioni significative dei flussi di greggio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net