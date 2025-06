Guerra il generale Tricarico lancia l’allarme | Cosa rischia l’Italia dopo l’attacco di Israele

Il generale Tricarico lancia un forte allarme sull’Italia, evidenziando i rischi che l’attacco israeliano potrebbe comportare per la nostra nazione. Secondo l’ex Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, questa azione strategica, parte di un disegno più ampio contro la minaccia nucleare iraniana, potrebbe avere ripercussioni imprevedibili e serie per la stabilità regionale e la sicurezza italiana. È fondamentale comprendere le implicazioni di questa crisi in evoluzione.

L’attacco condotto da Israele era un passaggio « inevitabile » dal punto di vista strategico-militare, parte di un disegno pianificato da anni con un obiettivo preciso: neutralizzare la minaccia nucleare dell’Iran. A sostenerlo, in un’intervista rilasciata a Il Giornale, è Leonardo Tricarico, ex Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica e consigliere militare di governi guidati da D’Alema e Berlusconi. Leggi anche: Israele-Iran, l’allarme shock: “Sarà guerra nucleare” Le sue parole offrono una lettura netta e lucida della crisi mediorientale in corso, in cui si intrecciano interessi militari, intelligence, minacce terroristiche e delicate equilibri internazionali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Guerra, il generale Tricarico lancia l’allarme: “Cosa rischia l’Italia dopo l’attacco di Israele”

