Guasto sull’Alta velocità treni cancellati e ritardi fino a 3 ore sulla Roma-Napoli

Un imprevisto sulla linea alta velocità Roma-Napoli sta causando disagi significativi: treni cancellati, ritardi fino a tre ore e annunci sui cartelli luminosi che avvisano di variazioni. La situazione richiede pazienza e attenzione da parte dei viaggiatori, mentre le autorità lavorano per risolvere il guasto agli impianti di circolazione. La mobilitazione è in corso per ripristinare al più presto una normale viabilità, garantendo la sicurezza di tutti.

I cartelli luminosi in stazione avvisano i viaggiatori che potranno esserci ritardi fino a oltre due ore, variazioni o cancellazioni per un «guasto agli impianti di circolazione sulla linea Av Napoli-Roma». 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Guasto sull’Alta velocità, treni cancellati e ritardi fino a 3 ore sulla Roma-Napoli

In questa notizia si parla di: guasto - ritardi - roma - napoli

Guasto in stazione a Novara: treni cancellati e ritardi - Oggi, mercoledì 14 maggio, un guasto alla linea elettrica nella stazione di Novara ha creato notevoli disagi per i pendolari.

Alta Velocità ferroviaria sulla linea Roma-Napoli di nuovo fuori causa con ritardi superiori ai 120 minuti per i treni in transito Vai su Facebook

Treni in tilt sull'Alta Velocità Roma-Napoli per due guasti: cancellazioni e ritardi di oltre due ore; Guasto linea AV Napoli-Roma, treni cancellati e ritardi fino a 170 minuti –; Guasto sull'alta velocità Roma-Napoli, ritardi fino a 120 minuti.

Guasto linea AV, treni cancellati e ritardi fino a 170 minuti - Treni cancellati e con ritardi fino a 170 minuti alla stazione Termini di Roma per un guasto sulla linea dell'alta velocità. Come scrive ansa.it

Treni in tilt sull’Alta Velocità Roma-Napoli per due guasti: cancellazioni e ritardi di oltre due ore - Due guasti hanno mandato in tilt la linea Alta Velocità Roma Napoli questa mattina: treni in ritardo di oltre due ore, limitazioni di percorso e corse ... Scrive fanpage.it