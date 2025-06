Guasto sull’Alta Velocità Roma-Napoli ritardi e cancellazioni | come chiedere i rimborsi

Se hai viaggiato sull’alta velocità tra Roma e Napoli il 17 giugno e hai subito ritardi o cancellazioni a causa di guasti tecnici, sappi che puoi chiedere un rimborso. In questa guida scoprirai come procedere passo dopo passo per ottenere quanto ti spetta e affrontare con serenità eventuali disagi. Preparati a conoscere tutte le strategie per tutelare i tuoi diritti di viaggiatore.

Nella mattinata del 17 giugno, due guasti hanno bloccato la linea ad alta velocità Roma-Napoli, causando ritardi e cancellazioni dei treni Frecciarossa e Italo. Il primo problema tecnico si è verificato alle 5:20, tra le stazioni di Roma Prenestina e Napoli Afragola. Poco dopo, un secondo guasto ha bloccato la linea tra Anagni e San Giovanni. Il sito di Trenitalia ha informato che, alle ore 12:10, la situazione era in via di risoluzione e la circolazione dei treni stava riprendendo regolarmente. Permangono comunque variazioni di percorso, ritardi tra 60 e 120 minuti e cancellazioni su molti convogli. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Guasto sull’Alta Velocità Roma-Napoli, ritardi e cancellazioni: come chiedere i rimborsi

