Guasto sulla linea AV tra Roma e Napoli

Un guasto sulla linea AV tra Roma e Napoli ha scatenato caos: treni cancellati e ritardi fino a 3 ore, con i disagi più intensi nel nodo della capitale. La circolazione si sta lentamente riassestando dopo un’incidente che ha colpito la stazione Termini, generando una mattinata da incubo per migliaia di pendolari. Scopriamo insieme come affrontare questa situazione e le eventuali soluzioni per tornare sui binari più velocemente.

Guasto sulla linea AV Roma-Napoli: treni cancellati e ritardi fino a 3 ore. I disagi maggiori sul nodo della capitale. La circolazione ha ripreso lentamente poco dopo mezzogiorno Mattinata da incubo alla stazione Termini di Roma, dove un guasto agli impianti di circolazione sulla linea Alta Velocità Napoli-Roma ha causato gravi disagi ai viaggiatori. Secondo le informazioni diffuse, si registrano ritardi fino a 170 minuti, oltre a numerose cancellazioni e modifiche agli orari dei convogli. I tabelloni luminosi in stazione segnalano la possibilità di ritardi superiori alle due ore, mentre il traffico ferroviario sulla tratta AV risulta fortemente rallentato.

Guasto alla linea, treni cancellati o modificati tra Roma e Viterbo - Domenica 25 maggio si preannuncia particolarmente difficile per i pendolari del Lazio. A causa di un guasto tecnico alla linea, Trenitalia ha sospeso la circolazione alla stazione di Viterbo Porta Fiorentina dalle 6 del mattino, causando la cancellazione e la modifica di diversi treni in partenza e arrivo.

#Treni | Linea AV #Roma - #Napoli Circolazione fortemente rallentata per guasto alla linea tra Anagni e Ceccano Deviazioni sulla linea convenzionale Via Formia o Via Cassino Possibili cancellazioni, limitazioni e maggior tempo di percorrenza @Em Vai su X

Alta Velocità ferroviaria sulla linea Roma-Napoli di nuovo fuori causa con ritardi superiori ai 120 minuti per i treni in transito Vai su Facebook

